Суд відправив екскерівника Укренерго Кудрицького під варту на два місяці із заставою майже 14 млн грн

Суд прийняв клопотання про взяття Кудрицького на поруки від нардепів Інни Совсун та Максима Хлапука.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому очільнику НЕК "Укренерго" Володимиру Кудрицькому. Його взяли під варту строком на два місяці — до 26 грудня, із можливістю внесення застави у 14 млн гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Кудрицькому інкримінують зловживання службовим становищем та незаконне заволодіння коштами державної компанії. Прокуратура наполягала на арешті, аргументуючи ризиками, що підозрюваний може переховуватись за кордоном або впливати на свідків.

Суд прийняв клопотання про взяття на поруки від Інни Совсун та Максима Хлапука. Клопотання від Ярослава Железняка відхилили, бо він покинув залу суду.

Захист наполягає, що підозра є необґрунтованою. Адвокат Кудрицького заявив, що матеріали справи містять лише договори з підписом Кудрицького та експертизу почерку, без будь-яких доказів заволодіння коштами.

Сам Кудрицький під час засідання наголосив, що не має наміру тікати, а справа, яка триває вже сім років, не містить реальних доказів його провини.