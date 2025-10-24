На Київщині судитимуть ексвчителя, якого звинувачують у секснасильстві над учнями

Чоловік неодноразово навесні 2023 та в травні 2025 років вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років.

Вчитель, який скоював сексуальне насильство над дітьми

Судитимуть 22-річного ексвчителя із Борисполя, якого звинувачують у тому, що він вчиняв сексуальне насильство над учнями та знімав дитяче порно.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

"Ювенальні прокурори Бориспільскої окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Борисполя - колишнього педагога-організатора одного з місцевих ліцеїв", – розповіли там.

За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей і авторитетом учителя, неодноразово навесні 2023 та в травні 2025 років вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Один із хлопчиків розповів про пережите матері, після чого підозрюваного затримали.

Окрім цього, під час розслідування встановили, що обвинувачений знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю малолітніх.

Фото: Київська обласна прокуратура Вчителя судитимуть за сексуальне насильство над дітьми

Йому інкримінують злочини, передбачені: ч. 4, 4. 6 ст. 153 Кримінального кодексу України - сексуальне насильство щодо малолітніх, учинене повторно; ч. 3 ст. 301-1 КК України - виготовлення дитячої порнографії.

Чоловік перебуває під вартою. У разі доведення провини експедагога в суді йому загрожує довічне позбавлення волі.