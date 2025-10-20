Мешканець Скадовська заочно отримав 15 років за співпрацю з росіянами

Чоловік із серпня 2022 року добровільно співпрацює з окупаційною адміністрацією РФ та займає незаконну керівну посаду “заступника голови Скадовської військово-цивільної адміністрації Херсонської області”.

Мешканця Херсонської області заочно засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду та причетність до колабораціонізму.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури засуджено 47-річного мешканця Скадовська Херсонської області ‒ за причетність до колабораційної діяльності та державну зраду ( ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений із серпня 2022 року добровільно співпрацює з окупаційною адміністрацією РФ та займає незаконну керівну посаду “заступника голови Скадовської військово-цивільної адміністрації Херсонської області”. Громадянин України забезпечує функціонування цього незаконного органу влади, незаконно реалізовує політику РФ, а також підтримує наративи окупаційної пропаганди.

Своїми діями чоловік надає допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України та сприяє посиленню заходів тимчасової окупації вказаного населеного пункту.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилось слідчими УСБУ в Черкаській області, за процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури. Вирок набирає законної сили після 30 днів з моменту його проголошення, якщо сторонами не було подано апеляційну скаргу.