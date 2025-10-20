Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаПраво

Мешканець Скадовська заочно отримав 15 років за співпрацю з росіянами

Чоловік із серпня 2022 року добровільно співпрацює з окупаційною адміністрацією РФ та займає незаконну керівну посаду “заступника голови Скадовської військово-цивільної адміністрації Херсонської області”. 

Мешканця Херсонської області заочно засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду та причетність до колабораціонізму.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури засуджено 47-річного мешканця Скадовська Херсонської області ‒ за причетність до колабораційної діяльності та державну зраду ( ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Прокурор у суді довів, що обвинувачений із серпня 2022 року добровільно співпрацює з окупаційною адміністрацією РФ та займає незаконну керівну посаду “заступника голови Скадовської військово-цивільної адміністрації Херсонської області”. Громадянин України забезпечує функціонування цього незаконного органу влади, незаконно реалізовує політику РФ, а також підтримує наративи окупаційної пропаганди.

Своїми діями чоловік надає допомогу представникам Росії у проведенні підривної діяльності проти України та сприяє посиленню заходів тимчасової окупації вказаного населеного пункту.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилось слідчими УСБУ в Черкаській області, за процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури. Вирок набирає законної сили після 30 днів з моменту його проголошення, якщо сторонами не було подано апеляційну скаргу.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies