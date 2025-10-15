Прокурори викрили посадовців трьох вишів, які продавали місця в аспірантуру

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з поліцією викрили посадовців трьох університетів, які продавали місця в аспірантуру.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Під підозрою:

проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку,

доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,

керівник структурного підрозділу Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти”.

За даними слідства, вони організували продаж місць в аспірантурі. Вартість ‒ 4,5 тис. доларів США з особи.

Кандидатів шукали доцент Чернівецького національного університету та посадовець Інституту модернізації змісту освіти, а проректор оформлювала їх на навчання. За це вона отримувала по 4 тисяч доларів США з кожного вступника, спільники ‒ по 250 доларів США. Відомо про п’ятьох чоловіків, які скористалися послугами.

Крім того, після зарахування на навчання їм нав’язали ще одну “умову” ‒ передати доступ до банківських карток, на які надходила стипендія. Таким чином понад 285 тисяч гривень з рахунків стипендіатів теж опинилися в кишені організатора та спільників.

Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів перевищує 1 млн гривень.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.