Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Право

Прокурори викрили посадовців трьох вишів, які продавали місця в аспірантуру

Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів перевищує 1 млн гривень.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з поліцією викрили посадовців трьох університетів, які продавали місця в аспірантуру.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Під підозрою:

  • проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, 
  • доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
  • керівник структурного підрозділу Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти”.

За даними слідства, вони організували продаж місць в аспірантурі. Вартість ‒ 4,5 тис. доларів США з особи.

Кандидатів шукали доцент Чернівецького національного університету та посадовець Інституту модернізації змісту освіти, а проректор оформлювала їх на навчання. За це вона отримувала по 4 тисяч доларів США з кожного вступника, спільники ‒ по 250 доларів США. Відомо про п’ятьох чоловіків, які скористалися послугами. 

Крім того, після зарахування на навчання їм нав’язали ще одну “умову” ‒ передати доступ до банківських карток, на які надходила стипендія. Таким чином понад 285 тисяч гривень з рахунків стипендіатів теж опинилися в кишені організатора та спільників.

Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів перевищує 1 млн гривень.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
