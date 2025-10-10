Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
На Донеччині підприємиця нажилася на 30 млн грн під час постачання захисних споруд

Директорка підприємства не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за постачання габіонних конструкцій.

На Донеччині підприємиця нажилася на 30 млн грн під час постачання захисних споруд
Ілюстративне фото
Фото: Прокуратура

Підозру в ухиленні від сплати податків на 30 млн грн під час постачання захисних споруд оголосили директорці підприємства на Донеччині, повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що директорка одного з підприємств не відобразила у податковій звітності кошти, отримані від Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА за постачання габіонних конструкцій – інженерних споруд, що використовуються для захисту від ракетних та артилерійських обстрілів. Внаслідок цього бюджет недоотримав понад 30 млн грн. 

Досудове розслідування завершено.

Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до Дніпровського районного суду Дніпропетровської області.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
