Судитимуть трьох спільників, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я

У Києві правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду стосовно трьох спільників, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я.

Як зазначили у Нацполіції, обвинуваченим загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі, або довічне ув’язнення. У Офісі генпрокурора розповіли, що обвинувачені перебувають під вартою.

Наприкінці січня цього року правоохоронці викрили 36-річного чоловіка та 22-річну жінку, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили також причетність до підготовки до злочину ще одного фігуранта – 28-річного мешканця Київщини.

З'ясували, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла подруга спільників. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, у той день чергував у медзакладі. Вважаючи його винним у смерті жінки, зловмисники розробили детальний план вбивства.

Протягом кількох місяців вони стежили за розпорядком дня та пересуванням посадовця, орендували квартиру у тому ж житловому комплексі, що й потенційна жертва, придбали абонемент до спортзалу, де він тренувався, та регулярно змінювали транспортні засоби, аби залишатись непоміченими. Крім того, фігуранти регулярно відвідували тир для тренування навичок володіння зброєю.

Правоохоронці затримали спільників під час передачі грошей за пістолет системи "Стечкін", який мав стати знаряддям вбивства. Під час обшуків у них вилучили зброю, набої, психотропні речовини та повідомили про підозру. У генпрокуратурі зазначають, що двоє із затриманих зберігали амфетамін та PVP з метою збуту. Тож їх дії додатково кваліфіковано за ч.3 ст. 307 КК України.

Один із затриманих

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантів судитимуть за ч. 1 ст. 14 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1, 2 ст. 263, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує довічне позбавлення волі.