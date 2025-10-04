У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Судитимуть харків'ян, які ошукали людей на мільйони через телеефіри з "ясновидцями"

Сума завданих збитків становить близько 6 мільйонів гривень. 

Судитимуть харків'ян, які ошукали людей на мільйони через телеефіри з "ясновидцями"
Один із затриманих
Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох харків’ян, які ошукали людей на мільйони через телеефіри із "ясновидцями".

Про це повідомив Офіс генпрокурора. 

"Прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Харкова за фактами шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно (ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України)", – розповіли там. 

Організатору також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).За даними слідства, безробітний харків’янин створив злочинну групу, до якої залучив ще трьох мешканців міста – двох чоловіків та жінку. Вони організували схему дистанційного "цілительства" через популярну телепередачу.

Під вигаданими іменами спільники представлялися "ясновидцями" і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення "обрядів", які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, "знімати порчу" та приносити "зцілення".  Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

Жертвами шахрайської схеми стали люди з різних регіонів України, серед яких – тяжкохворі та їхні родичі.

Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн грн.

  • Нещодавно правоохоронці викрили братів-шахраїв, які обманювали звільнених із полону військових і видурили близько мільйона гривень.
﻿
