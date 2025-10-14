Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
​У Києві викрили псевдомольфара, який знімав "порчу" через соцмережі
​У Києві викрили псевдомольфара, який знімав "порчу" через соцмережі

Вартість таких "послуг" чоловік оцінював від 400 до 4 500 гривень.

​У Києві викрили псевдомольфара, який знімав "порчу" через соцмережі
Фото: Нацполіція

Поліцейські Києва викрили псевдо-мольфара, який створив фейкові акаунти в соціальних мережах і, видаючи себе за "цілителя", пропонував громадянам проведення різноманітних ритуалів.

Про це повідомило ГУ Нацполіції Києва.

Встановлено, що 28-річний киянин напрацював схему виманювання грошей: він створив акаунти у популярних соцмережах, в яких під виглядом "мольфара" надавав "послуги" з нібито зняття "порчі", пошуку безвісти зниклих осіб та проводив "ритуали зцілення" від хвороб.

Вартість таких "послуг" чоловік оцінював від 400 до 4 500 гривень. Щойно гроші надходили на банківську картку, він припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх у соцмережах.

Наразі поліцейські задокументували 7 епізодів шахрайства. Тривають заходи із встановлення інших громадян, які були введені в оману. 

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство). Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 
﻿
