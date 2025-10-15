Вночі ППО знешкодила 86 із 113 запущених Росією дронів

Зафіксували влучання 26 ударних БпЛА у 11 місцях, уламки впали у одному місці.

У ніч на 15 жовтня російські війська атакували Україну 113 ударними безпілотниками. ППО знешкодила 86 із них.

Про це написали у телеграмі Повітряних сил.

"У ніч на 15 жовтня (з 22:50 14 жовтня) противник атакував 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 50 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Фото: Повітряні сили