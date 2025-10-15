Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Зимова кампанія України
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Вночі ППО знешкодила 86 із 113 запущених Росією дронів

Зафіксували влучання 26 ударних БпЛА у 11 місцях, уламки впали у одному місці. 

Вночі ППО знешкодила 86 із 113 запущених Росією дронів
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 15 жовтня російські війська атакували Україну 113 ударними безпілотниками. ППО знешкодила 86 із них.

Про це написали у телеграмі Повітряних сил. 

"У ніч на 15 жовтня (з 22:50 14 жовтня) противник атакував 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 50 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Фото: Повітряні сили

  • У ніч на 15 жовтня російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Сили ППО збили 37 з них. Є влучання. Поранений 19-річний юнак. 
