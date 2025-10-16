До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Єрмак та Свириденко поговорили з Рубіо про кроки для завершення війни

Голова Офісу Президента назвав зустріч "ключовою".

Єрмак та Свириденко поговорили з Рубіо про кроки для завершення війни
Українська делегація у Вашингтоні
Фото: Укрінформ

У Вашингтоні українська делегація провела розмову із державним секретарем США, а за сумісництвом радником президента з питань національної безпеки Марко Рубіо.

Як написав у своєму Telegram голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, це була "ключова зустріч дня". Разом із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, послом України у США Ольгою Стефанішиною та заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею Єрмак та Рубіо обговорили деталі прийдешнього спілкування президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

За словами Єрмака, сторони "обмінялися думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки". Під час зустрічі також говорили про "кроки, які можуть змусити Росію припинитив війну". 

Голова Офісу глави держави додав, що "лідерство Трампа зробило можливим мир на Близькому Сході - саме такого бачення сьогодні потребують світ та Україна".
