Єрмак та Свириденко поговорили з Рубіо про кроки для завершення війни

У Вашингтоні українська делегація провела розмову із державним секретарем США, а за сумісництвом радником президента з питань національної безпеки Марко Рубіо.

Як написав у своєму Telegram голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, це була "ключова зустріч дня". Разом із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, послом України у США Ольгою Стефанішиною та заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею Єрмак та Рубіо обговорили деталі прийдешнього спілкування президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

За словами Єрмака, сторони "обмінялися думками щодо того, якою має бути довгострокова архітектура безпеки". Під час зустрічі також говорили про "кроки, які можуть змусити Росію припинитив війну".

Голова Офісу глави держави додав, що "лідерство Трампа зробило можливим мир на Близькому Сході - саме такого бачення сьогодні потребують світ та Україна".