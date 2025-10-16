В Україні заочно засудили колишнього міністра транспорту Росії Віталія Савельєва

Савельєву призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд визнав винним колишнього міністра транспорту РФ Віталія Савельєва у сприянні веденню агресивної війни проти України. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Савельєву призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади протягом трьох років.

За даними слідства, очолюючи авіакомпанію «Аерофлот», він організував незаконне авіасполучення між Росією та окупованим Кримом, попри офіційне закриття Україною повітряних пунктів пропуску. З його ініціативи з березня 2014 року виконувалися регулярні рейси між РФ і півостровом.

Після призначення Савельєва міністром транспорту Росії у 2020 році, він забезпечував переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ до українського кордону, а також на територію Білорусі й тимчасово окупованих регіонів України.

Ці дії, за рішенням суду, сприяли підготовці та реалізації повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.