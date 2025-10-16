Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні заочно засудили колишнього міністра транспорту Росії Віталія Савельєва

Савельєву призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Україні заочно засудили колишнього міністра транспорту Росії Віталія Савельєва
Віталій Савельєв
Фото: Вікімедіа

Суд визнав винним колишнього міністра транспорту РФ Віталія Савельєва у сприянні веденню агресивної війни проти України. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Савельєву призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади протягом трьох років.

За даними слідства, очолюючи авіакомпанію «Аерофлот», він організував незаконне авіасполучення між Росією та окупованим Кримом, попри офіційне закриття Україною повітряних пунктів пропуску. З його ініціативи з березня 2014 року виконувалися регулярні рейси між РФ і півостровом.

Після призначення Савельєва міністром транспорту Росії у 2020 році, він забезпечував переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ до українського кордону, а також на територію Білорусі й тимчасово окупованих регіонів України.

Ці дії, за рішенням суду, сприяли підготовці та реалізації повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies