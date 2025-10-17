Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ГоловнаСуспільствоПодії

На Хмельниччині директора кар’єру підозрюють у незаконному видобутку вапняку на сотні мільйонів

За даними слідства, протягом двох років керівник підприємства видобув майже 237 тисяч тонн вапняку при дозволеній нормі 50 тисяч тонн.

На Хмельниччині директора кар’єру підозрюють у незаконному видобутку вапняку на сотні мільйонів
Фото: прокуратура

Директора кар’єра в Кам’янець-Подільському районі підозрюють у організації незаконного видобутоку вапняку в промислових масштабах, повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, протягом двох років керівник підприємства видобув майже 237 тисяч тонн вапняку при дозволеній нормі 50 тисяч тонн. Далі отриману породу він продав під виглядом законно видобутої продукції, отримавши прибуток близько 57 мільйонів гривень.

Такі дії спричинили значну шкоду навколишньому середовищу – її розмір попередньо оцінено майже у 240 мільйонів гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 240 КК України (незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення з використанням службового становища) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
