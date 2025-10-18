Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

​ГУР: за 9 місяців із Центрального військового округу армії РФ втекли понад 25 тисяч осіб

Зафіксовано випадки дезертирства разом із озброєнням та бойовою технікою.

​ГУР: за 9 місяців із Центрального військового округу армії РФ втекли понад 25 тисяч осіб
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

Від листопада 2024 року по липень 2025 із Центрального військового округу російської армії втекли 25 тисяч солдатів і офіцерів.

Про це пише пресслужба Головного управління розвідки МО України. 

"Від листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів лише Центрального військового округу — одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії — самовільно залишили свої частини", – зазначено у повідомленні. 

У розвідці розповідають, що втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток. 

Зафіксовані також випадки дезертирства разом із озброєнням та навіть бойовою технікою — лише у 2024–2025 роках нарахували понад 30 таких інцидентів. 

Зазначається, що основними причинами втеч є нестерпні умови служби: поширена "дідівщина", катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на так звані "м’ясні штурми". 

Крім цього, у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі зафіксовано категорію "неисполнение приказа", тобто фактично розстріл військових.

"За останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції", – розповідають у розвідці.

У ГУР нагадали, що кожен російський військовослужбовець, який не бажає помирати за путінський режим, має шанс зберегти життя. Для цього потрібно написати у бот проєкту "Хочу жить" у Telegram.

  • Недавно ЗСУ взяли в полон російського найманця з Індії, який розповів, що планував утекти "під час першого ж штурму".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies