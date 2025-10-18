​ГУР: за 9 місяців із Центрального військового округу армії РФ втекли понад 25 тисяч осіб

Від листопада 2024 року по липень 2025 із Центрального військового округу російської армії втекли 25 тисяч солдатів і офіцерів.

Про це пише пресслужба Головного управління розвідки МО України.

"Від листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів лише Центрального військового округу — одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії — самовільно залишили свої частини", – зазначено у повідомленні.

У розвідці розповідають, що втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток.

Зафіксовані також випадки дезертирства разом із озброєнням та навіть бойовою технікою — лише у 2024–2025 роках нарахували понад 30 таких інцидентів.

Зазначається, що основними причинами втеч є нестерпні умови служби: поширена "дідівщина", катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на так звані "м’ясні штурми".

Крім цього, у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі зафіксовано категорію "неисполнение приказа", тобто фактично розстріл військових.

"За останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції", – розповідають у розвідці.

У ГУР нагадали, що кожен російський військовослужбовець, який не бажає помирати за путінський режим, має шанс зберегти життя. Для цього потрібно написати у бот проєкту "Хочу жить" у Telegram.