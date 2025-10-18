"АТЕШ" у співпраці із Силами оборони пошкодити російські комплекси ППО на ТОТ Запоріжжя

Агенти партизанського руху "АТЕШ" допомогли Силам оборони України уразити російські комплекси ППО "Бук-М1" поблизу Токмака на ТОТ Запоріжжя.

Про це повідомляє "АТЕШ".

Агенти руху із 291-го гвардійського мотострілецького полку РФ повідомили точні координати позицій зенітного ракетного комплексу «Бук-М1». Розрахунки ППО були розгорнуті для прикриття командного пункту полку в районі Токмака.

Інформація українського партизанського руху включала не лише координати, але й графік чергування розрахунків, маршрути підвезення ракет і час перезарядки.

Важливими є дані про місце стоянки комплексів ППО на напрямку, що дозволило Силам оборони завдати серйозного удару по повітряному захисту загарбників.