Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСуспільствоВійна

"АТЕШ" у співпраці із Силами оборони пошкодити російські комплекси ППО на ТОТ Запоріжжя

Українські партизани передали координати позицій зенітного ракетного комплексу "Бук-М1" ЗС РФ.

"АТЕШ" у співпраці із Силами оборони пошкодити російські комплекси ППО на ТОТ Запоріжжя
Фото: АТЕШ

Агенти партизанського руху "АТЕШ" допомогли Силам оборони України уразити російські комплекси ППО "Бук-М1" поблизу Токмака на ТОТ Запоріжжя.

Про це повідомляє "АТЕШ".

Агенти руху із 291-го гвардійського мотострілецького полку РФ повідомили точні координати позицій зенітного ракетного комплексу «Бук-М1». Розрахунки ППО були розгорнуті для прикриття командного пункту полку в районі Токмака.

Інформація українського партизанського руху включала не лише координати, але й графік чергування розрахунків, маршрути підвезення ракет і час перезарядки.

Важливими є дані про місце стоянки комплексів ППО на напрямку, що дозволило Силам оборони завдати серйозного удару по повітряному захисту загарбників.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies