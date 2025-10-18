З початку року 618 790 водіїв притягнули до відповідальності за перевищення швидкості за допомогою TruCAM

Загалом від початку року за допомогою системи автофіксації патрульні винесли 3 957 762 постанови про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

З початку року 618 790 водіїв притягнули до відповідальності за перевищення швидкості за допомогою приладів TruCAM.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький.

