З початку року 618 790 водіїв притягнули до відповідальності за перевищення швидкості за допомогою TruCAM

Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
ГоловнаСуспільствоПодії

З початку року 618 790 водіїв притягнули до відповідальності за перевищення швидкості за допомогою TruCAM

Загалом від початку року за допомогою системи автофіксації патрульні винесли 3 957 762 постанови про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

З початку року 618 790 водіїв притягнули до відповідальності за перевищення швидкості за допомогою TruCAM
Радар TruCam
Фото: Прокуратура Києва

З початку року 618 790 водіїв притягнули до відповідальності за перевищення швидкості за допомогою приладів TruCAM.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький. 

За допомогою системи автофіксації уповноважені поліцейські Департаменту патрульної поліції винесли 3 957 762 постанови про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

За допомогою приладів TruCAM — 618 790 водіїв притягнули до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies