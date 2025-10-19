Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Генштаб ЗСУ: третина всіх атак росіян на фронті припала на Покровський напрямок

Також ворог активний на Костянтинівському і Олександрівському напрямках.

Генштаб ЗСУ: третина всіх атак росіян на фронті припала на Покровський напрямок
Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади ведуть вогонь з 2С22 «Богдана» на передовій у Запорізькій області, Україн
Фото: EPA/UPG

Станом на 22:00 19 жовтня на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. 

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 128 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2371 дрон-камікадзе та здійснили 3604 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 11 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 129 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

На Куп’янському агресор проводив три наступальні дії у бік Піщаного. Дві атаки ще тривають.

На Лиманському росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє та Мирне.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Серебрянки. 

На Краматорському противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському 17 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Покровському окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 44 окупанти, із них 27 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві артилерійські системи, 19 БпЛА, три одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки; також уражено 11 укриттів для особового складу, станцію РЕБ, вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему ворога.

На Олександрівському агресор 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Орестопіль, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка. Сім боєзіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту. 
