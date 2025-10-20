Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: Росія виходить на серійне виробництво авіаційних бомб дальністю 200 км

Нові боєприпаси мають назви "Грім‑1" або "Грім‑2" з бойовим радіусом застосування близько 150–200 км.

ГУР: Росія виходить на серійне виробництво авіаційних бомб дальністю 200 км
Російська ракето-бомба "Гром-1"
Фото: з відкритих джерел

Росія вийшла на серійне виробництво авіаційних бомб з модульними засобами наведення, що дозволяють уражати цілі на відстані до 150–200 км.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час форуму РБК‑Україна "Енергія, яка тримає Україну", передає Укрінформ.

За словами Скібіцького, у вересні–жовтні російські інженери розробляли й довели до бойового дослідного застосування ці бомби з "новими модулями управління", які, окрім великої дальності ураження (останні випробування показали до 193 км), відзначаються підвищеною завадостійкістю щодо українських систем ППО.

"Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо по інших містах", — повідомив він.

Скібіцький зазначає, що нові боєприпаси мають назви "Грім‑1" або "Грім‑2", проте за суттю це модифікації однієї платформи з бойовим радіусом застосування близько 150–200 км.

Розвідка завчасно попереджає Повітряні сили та керівників підприємств критичної інфраструктури про заплановані російські обстріли, що дає змогу підготуватися і здійснити маневр силами ППО для захисту найважливіших об’єктів.

Він наголосив, що остаточну гарантію безпеки забезпечить лише потужна багаторівнева система протиповітряної оборони, яка може діяти на різних висотах і дальностях.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies