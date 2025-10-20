ГУР: Росія виходить на серійне виробництво авіаційних бомб дальністю 200 км

Нові боєприпаси мають назви "Грім‑1" або "Грім‑2" з бойовим радіусом застосування близько 150–200 км.

Росія вийшла на серійне виробництво авіаційних бомб з модульними засобами наведення, що дозволяють уражати цілі на відстані до 150–200 км.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час форуму РБК‑Україна "Енергія, яка тримає Україну", передає Укрінформ.

За словами Скібіцького, у вересні–жовтні російські інженери розробляли й довели до бойового дослідного застосування ці бомби з "новими модулями управління", які, окрім великої дальності ураження (останні випробування показали до 193 км), відзначаються підвищеною завадостійкістю щодо українських систем ППО.

"Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо по інших містах", — повідомив він.

Скібіцький зазначає, що нові боєприпаси мають назви "Грім‑1" або "Грім‑2", проте за суттю це модифікації однієї платформи з бойовим радіусом застосування близько 150–200 км.

Розвідка завчасно попереджає Повітряні сили та керівників підприємств критичної інфраструктури про заплановані російські обстріли, що дає змогу підготуватися і здійснити маневр силами ППО для захисту найважливіших об’єктів.

Він наголосив, що остаточну гарантію безпеки забезпечить лише потужна багаторівнева система протиповітряної оборони, яка може діяти на різних висотах і дальностях.