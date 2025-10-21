Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Паліса: «Контракт 18-24» розширюють на всі бойові підрозділи Сил оборони

На початку можна було обрати лише кілька бригад.

Паліса: «Контракт 18-24» розширюють на всі бойові підрозділи Сил оборони
Павло Паліса
Фото: Павло Паліса

Проєкт «Контракт 18-24» вирішили розширити на всі складові Сил оборони.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

За його словами, спершу можна було обрати лише кілька бригад, тоді експеримент розширили.

«А тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України. Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь», - зазначив Паліса.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"

  • 11 лютого цього року Міністерство оборони розпочало проєкт "Контракт 18-24". Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
  • Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
  • У березні повідомлялося, що до програми також долучать дві бригади Нацгвардії. Пізніше до шести бригад додались ще 10.
Теми: , , ,
﻿
