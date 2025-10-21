Паліса: «Контракт 18-24» розширюють на всі бойові підрозділи Сил оборони

На початку можна було обрати лише кілька бригад.

Проєкт «Контракт 18-24» вирішили розширити на всі складові Сил оборони.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

За його словами, спершу можна було обрати лише кілька бригад, тоді експеримент розширили.

«А тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України. Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь», - зазначив Паліса.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"