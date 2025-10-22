З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСуспільствоПодії

Смерть немовляти: у Рівному медсестрі повідомили про підозру у службовій недбалості

Слідство встановило, що медсестра не проконтролювала температуру електричної грілки, внаслідок чого немовля отримало термічний опік 45% поверхні тіла.

Смерть немовляти: у Рівному медсестрі повідомили про підозру у службовій недбалості
ілюстративне фото
Фото: pixabay

У Рівному у справі про смерть немовляти медсестрі повідомили про підозру у службовій недбалості, повідомляє Офіс генпрокурора. 

Слідством установлено, що у грудні 2022 року в одній із дитячих лікарень Рівненщини проводили операцію 2-місячній дівчинці. Під час хірургічного втручання медична сестра принесла до операційної необліковану та не передбачену протоколом електричну грілку. Внаслідок того, що підозрювана не проконтролювала її температуру, немовля отримало термічний опік 45% поверхні тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги. Від отриманих ушкоджень дівчинка померла.

Упродовж розслідування, яке тривало з грудня 2022 по жовтень 2025 року, проведено десятки слідчих і процесуальних дій. Зокрема, клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги, судово-медичні та інші необхідні експертизи.

Після отримання висновків експертів і зібрання доказів у жовтні цього року медсестрі повідомлено про підозру та обрано їй запобіжний захід. Який саме – прокуратура не повідомила.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies