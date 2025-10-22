Смерть немовляти: у Рівному медсестрі повідомили про підозру у службовій недбалості

Слідство встановило, що медсестра не проконтролювала температуру електричної грілки, внаслідок чого немовля отримало термічний опік 45% поверхні тіла.

У Рівному у справі про смерть немовляти медсестрі повідомили про підозру у службовій недбалості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідством установлено, що у грудні 2022 року в одній із дитячих лікарень Рівненщини проводили операцію 2-місячній дівчинці. Під час хірургічного втручання медична сестра принесла до операційної необліковану та не передбачену протоколом електричну грілку. Внаслідок того, що підозрювана не проконтролювала її температуру, немовля отримало термічний опік 45% поверхні тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги. Від отриманих ушкоджень дівчинка померла.

Упродовж розслідування, яке тривало з грудня 2022 по жовтень 2025 року, проведено десятки слідчих і процесуальних дій. Зокрема, клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги, судово-медичні та інші необхідні експертизи.

Після отримання висновків експертів і зібрання доказів у жовтні цього року медсестрі повідомлено про підозру та обрано їй запобіжний захід. Який саме – прокуратура не повідомила.