У Херсоні внаслідок російського обстрілу є загиблі і поранені

Російська армія здійснила артилерійський обстріл Херсона. Унаслідок російського терору є загиблий і поранений.
Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.
У четвер, 23 жовтня, російська армія здійснила черговий артилерійський обстріл по розі двох вулиць у Херсоні.
Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік. Ще один житель обласного центру 60-ти років – дістав поранення.
- Російські військові масовано обстріляли Корабельний район Херсона. Відомо про поранених цивільних.