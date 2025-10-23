У Херсоні внаслідок російського обстрілу є загиблі і поранені

Російська армія здійснила артилерійський обстріл Херсона. Унаслідок російського терору є загиблий і поранений.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

У четвер, 23 жовтня, російська армія здійснила черговий артилерійський обстріл по розі двох вулиць у Херсоні.

Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік. Ще один житель обласного центру 60-ти років – дістав поранення.