У Херсоні внаслідок російського обстрілу є загиблі і поранені

Загинув 55-річний чоловік, також 60-річний мешканець зазнав поранень.

Наслідки російської атаки
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Російська армія здійснила артилерійський обстріл Херсона. Унаслідок російського терору є загиблий і поранений.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.  

У четвер, 23 жовтня, російська армія здійснила черговий артилерійський обстріл по розі двох вулиць у Херсоні.

Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік. Ще один житель обласного центру 60-ти років – дістав поранення.
