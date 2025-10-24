Екскерівнику Державної податкової служби оголосили підозру по справі про конвертаційний центр

За даними слідства, він та ще одна посадовиця ДПС діяли в інтересах злочинної групи.

Колишнього голову Державної податкової служби викрили у сприянні конвертаційному центру з обігом у 15 млрд гривень. Йдеться про посадовця, що в 2021 році був в.о. голови служби, повідомили в СБУ і НАБУ. За даними співрозмовників редакції в правоохоронних органах, йдеться про Євгена Олейнікова.

Також у справі фігурує ексзаступниця начальника ГУ ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних. За даними слідства, вона забезпечувала ухвалення рішень на користь “потрібних” компаній.

Голова ДПС тим часом, як підозрюється, сприяв безперешкодній діяльності конвертцентру.

“За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн”, – розповіли в Службі безпеки.

За даними слідства, “схема” полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.

Механізм злочину полягав у:

складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами

реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних

використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

За матеріалами СБУ та НАБУ 11 улюдей отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України.



