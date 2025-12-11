Двох чоловіків підозрюють у наведенні російських ударів по ТЕС та ГЕС Київщини

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у наведенні російських ударів на теплові та гідроелектростанції Київщини.
"Служба безпеки затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які брали участь у підготовці повітряних ударів рф по Київщині. Основними цілями рашистів були теплові та гідроелектростанції столичного регіону України", – розповіли у СБУ.
Щоб навести атаки РФ на ці об’єкти, фігуранти порізно обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд та з’ясовували їхній технічний стан після обстрілів.
Завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей віком 19 і 21 років. Вони потрапили до уваги російського ГРУ, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах восени цього року.
Після дистанційного вербування воєнна розвідка РФ "відрядила" агентів до Києва та прилеглих районів міста для коригування нової серії ракетно-дронових ударів по регіону. Під час розвідвилазок чолвоіки додатково фотографували та позначали на гугл-картах геолокації блокпостів на місцевих дорогах.
Кіберфахівці СБУ затримали агентів "на гарячому" в Києві, коли вони проводили дорозвідку за адресами потенційних цілей.
Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони з анонімними чатами у месенджерах, з яких вони контактували з куратором від ГРУ РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.