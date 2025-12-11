НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ГоловнаСуспільствоПодії

Двох чоловіків підозрюють у наведенні російських ударів по ТЕС та ГЕС Київщини

Завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей.

Двох чоловіків підозрюють у наведенні російських ударів по ТЕС та ГЕС Київщини
Один із затриманих чоловіків
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у наведенні російських ударів на теплові та гідроелектростанції Київщини. 

"Служба безпеки затримала ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які брали участь у підготовці повітряних ударів рф по Київщині. Основними цілями рашистів були теплові та гідроелектростанції столичного регіону України", – розповіли у СБУ

Один із затриманих чоловіків
Фото: СБУ
Один із затриманих чоловіків

Щоб навести атаки РФ на ці об’єкти, фігуранти порізно обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд та з’ясовували їхній технічний стан після обстрілів.

Завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей віком 19 і 21 років. Вони потрапили до уваги російського ГРУ, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах восени цього року.

Після дистанційного вербування воєнна розвідка РФ "відрядила" агентів до Києва та прилеглих районів міста для коригування нової серії ракетно-дронових ударів по регіону. Під час розвідвилазок чолвоіки додатково фотографували та позначали на гугл-картах геолокації блокпостів на місцевих дорогах.

Знайдена переписка у телефоні затриманого
Фото: СБУ
Знайдена переписка у телефоні затриманого

Кіберфахівці СБУ затримали агентів "на гарячому" в Києві, коли вони проводили дорозвідку за адресами потенційних цілей. 

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони з анонімними чатами у месенджерах, з яких вони контактували з куратором від ГРУ РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловіки перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
