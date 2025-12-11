НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
Джерела: СБУ вперше вдарила по нафтовидобувній платформі Росії в Каспійському морі

Це одне з найбільших російських родовищ у Каспії. 

Родовище Лукойл в Каспійському морі
Фото: відкриті дані

Бійці ЦСО “А” СБУ вдарили далекобійними дронами по нафтовидобувній платформі імені Філановського, що належить компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть». Це перше ураження Україною інфраструктури Росії, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі, повідомили джерела редакції. 

Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

“СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. «Бавовна» у Каспійському морі – це чергове нагадування рф, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Родовище ім. Філановського – одне з найбільших розвіданих у Росії і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум. "Лукойл" відкрив це родовище в 2005 році. 
