ГоловнаСуспільствоПодії

У Чернігові СБУ запобігла убивству військового, якого хотіли підірвати під час підставного «побачення»

ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка потім запросила його «на побачення».

У Чернігові СБУ запобігла убивству військового, якого хотіли підірвати під час підставного «побачення»
Військового хотіли підірвати під час підставного «побачення»
Фото: СБУ

У Чернігові викрито агента ФСБ, який готував підрив воїна Збройних Сил України за допомогою саморобної бомби, повідомляє СБУ

Як встановило розслідування, фігурант мав виготовити вибухівку та закласти її поблизу багатоквартирного будинку, куди повинен був прибути військовий.

Щоб заманити українського захисника на місце запланованого теракту, ФСБ створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка потім запросила його «на побачення».

Як зазначає СБУ, ворожий задум завчасно викрили, нейтралізували вибухівку і тим самим врятували воїна ЗСУ.

За матеріалами справи, підготовкою теракту займався 35-річний місцевий дезертир, який потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після вербування агент за інструкцією куратора мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) та спорядити його мобільним телефоном для дистанційної активації.

Також фігурант розмістив на місці запланованого теракту приховану мінікамеру із віддаленим доступом для ФСБ. У такий спосіб рашисти сподівалися відстежити прибуття військового на «локацію» та підірвати його.

Під час обшуків у фігуранта вилучено заховані в рюкзак компоненти для виготовлення СВП та смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.
