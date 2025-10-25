Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Київ балістикою. Є жертви і руйнування (оновлено)

По всій країні оголосили тривогу щодо ймовірних запусків "Орєшніка".

обстріл Києва 25 жовтня
Фото: ДСНС України

Близько 4 години ночі 25 жовтня росіяни здійснили пуски балістичних ракет на Київ, у столиці пролунали сильні вибухи.

Станом на 11:35, мер Києва повідомив про 12 постраждалих у столиці. Загинули двоє людей.

Постраждали три лівобережні райони міста.

"Пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлова забудова в районах лівого берега міста", – розповів Кличко.

У Дарницькому районі сталися пожежі в нежитловій забудові на двох локаціях.

У Дніпровському внаслідок падіння уламків біля житлових будинків за кількома адресами повибивало вікна та двері в помешканнях. Також пошкоджене приміщення дитячого садочка — вибиті вікна та двері.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння кількох складських приміщень та автомобілів. 

Під час балістичної атаки Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу для всієї країни, тобто від так званого "Орєшніка". За даними Повітряних сил, для атаки ворог використав балістичні ракети "Іскандер".
