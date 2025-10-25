Головне за суботу, 25 жовтня: наслідки атаки на Київ, майже 160 боєзіткнень, перехід на зимовий час

Бойові дії на Донеччині, 158 бойових зіткнень, ворожі обстріли, атака на шахту ДТЕК, перспективи початку опалювального сезону. Яким запам’ятається 1340-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 жовтня відбулося 158 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку російські підрозділи 65 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 жовтня – в новині.

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області, розповіли у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗС України.

"Під час штурмових дій українські воїни вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українським оборонцям вдалося знищити 44 окупанти, 8 – поранити, а 9 – взяти у полон.

У ніч на 25 жовтня РФ вдарила балістикою по Києву. За інформацією ДСНС, у Києві внаслідок російської атаки загинуло 2 особи та 13 постраждали.

Близько 4 години ночі 25 жовтня росіяни здійснили пуски балістичних ракет на Київ, у столиці пролунали сильні вибухи. Відомо, що уночі РФ запустила по Україні 9 балістичних ракет і 62 БпЛА.

Докладніше про наслідки атаки – в новині.

Росія знову атакувала шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.

Під час атаки під землею перебували 496 співробітників шахти. Всіх вивели на поверхню, ніхто з людей постраждав.

Це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Попри складні обставини, в Україні вже за кілька днів розпочнеться повноцінний опалювальний сезон.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук під час спільного брифінгу з міністеркою економіки й енергетики Німеччини Катеріною Райхе, повідомляє Укрінформ.

За словами Гринчук, у багатьох регіонах уже подано тепло до об’єктів соціальної та критичної інфраструктури. Подальше підключення житлових будинків і громадських закладів залежатиме від середньодобової температури в кожному регіоні. "Затягувань з боку уряду точно не буде", — запевнила очільниця міністерства, додавши, що уряд постійно координує дії з місцевими органами влади.

Очікується, що через зниження температури найближчими днями місцева влада ухвалюватиме рішення про старт опалювального сезону у своїх громадах.

У Волгоградській області РФ сталася атака на підстанцію "Балашовська" потужністю 500 кВ, яка є ключовим об’єктом Південної енергосистеми Росії, поінформував очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Підстанція забезпечує електропостачання Волгоградського військового округу, об’єктів Міністерства оборони РФ та важливих транспортних енергетичних вузлів на напрямку Саратов–Воронеж.

Раніше російські війська втратили аналогічну підстанцію "Вешкайма", що також мала стратегічне значення для енергетичної інфраструктури країни.

У ніч на неділю, 26 жовтня, о 4:00 годинники переведуть на годину назад. Україна перейде з літнього часу на зимовий.

Дебати про доречність такого переведення тривають не один рік по всьому світу. Наприклад, понад половина (55%) українців хотіла б припинити переводити годинники на зимовий і літній час, 39% проти цього.

Рада навіть ухвалила відповідний законопроєкт, однак його досі так і не підписав президент.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB “Переведення годинників на зимовий час: як впливає на здоров'я і що зробити для легшої адаптації”.

