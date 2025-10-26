Росіяни вдарили по житловому району Херсона, поранено цивільну

Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждав цивільний.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Годину тому російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки 77-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення обличчя", — ідеться у повідомленні.
Потерпілу доправили до лікарні. Медики її дообстежують.
- За минулу добу РФ здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Херсонщини. Під атакою опинилися соціальна і критична інфраструктури.