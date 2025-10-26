Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Росіяни вдарили по житловому району Херсона, поранено цивільну

77-річна жінка зазнала множинних травм.

Росіяни вдарили по житловому району Херсона, поранено цивільну
Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждав цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Годину тому російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки 77-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення обличчя", — ідеться у повідомленні.  

Потерпілу доправили до лікарні. Медики її дообстежують.
