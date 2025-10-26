Росіяни вдарили по житловому району Херсона, поранено цивільну

Потерпілу доправили до лікарні. Медики її дообстежують.

"Годину тому російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки 77-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та поранення обличчя", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

