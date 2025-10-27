В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рятувальники Києва прилаштували в сім'ї кошенят, виявлених на місці російського удару

ДСНС подякувала людям, які допомагають всім, хто потребує допомоги. 

Троє врятованих котів знайшли дім
Фото: ДСНС України в Telegram

Рятувальники Києва знайшли сім’ї для трьох кошенят, знайдених на місці пожежі, що виникла внаслідок російської атаки. Про це повідомили в ДСНС.

Тепер два котики і кішка матимуть сім’ї. Рятувальники подякували тим, хто доклався до збереження їхніх життів. 

“Щиро радіємо за пухнастиків і цим прикладом заохочуємо завжди допомагати всім, хто опинився у біді й потребує підтримки”, – йдеться в дописі ДСНС. 

Фото: ДСНС України в Telegram
  • Протягом минулого тижня армія Росії завдала трьох масованих ударів по столиці. Удари були спрямовані і на енергетичну та теплову інфраструктуру, і на звичайні житлові будинки. Внаслідок атак загинули люди.
