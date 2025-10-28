Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Сьома атака на газові об'єкти в жовтні: окупанти вдарили по газовій інфраструктурі “Нафтогазу” на Полтавщині

Люди не постраждали. Фахівці оцінюють наслідки.

Сьома атака на газові об'єкти в жовтні: окупанти вдарили по газовій інфраструктурі “Нафтогазу” на Полтавщині
ілюстративне фото
Фото: пресслужба НАК

Цієї ночі ворог завдав удару по цивільних об’єктах газової інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині. Це вже сьома цілеспрямована атака з початку жовтня, повідомляє пресслужба Групи. 

“На щастя, люди не постраждали – це головне. На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки та приступають до відновлення. Жодного військового значення атаковані росією об’єкти не мають”, – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Він наголосив, що єдина мета цих ударів – лишити українців без газу та тепла.
