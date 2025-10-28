Сьома атака на газові об'єкти в жовтні: окупанти вдарили по газовій інфраструктурі “Нафтогазу” на Полтавщині

Люди не постраждали. Фахівці оцінюють наслідки.

Цієї ночі ворог завдав удару по цивільних об’єктах газової інфраструктури Групи Нафтогаз на Полтавщині. Це вже сьома цілеспрямована атака з початку жовтня, повідомляє пресслужба Групи.

“На щастя, люди не постраждали – це головне. На місці удару працюють фахівці: оцінюють наслідки та приступають до відновлення. Жодного військового значення атаковані росією об’єкти не мають”, – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Він наголосив, що єдина мета цих ударів – лишити українців без газу та тепла.