Війна

Уночі зафіксували влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях

ППО знешкодила 93 безпілотники. 

Уночі зафіксували влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях
Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 29 жовтня російська армія запустила по території України 126 безпілотників. ППО знешкодила 93 із них. Зафіксували влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Про це розповіли у Повітряних силах. 

"У ніч на 29 жовтня (з 19:00 28 жовтня) противник атакував 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк, Чауда, Гвардійське – ТОТ України, близько 80 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни", – зазначено у повідомленні. 

Фото: Повітряні сили

Попереджають, що станом на ранок 29 жовтня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

  • На Одещині ворог пошкодив об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури.
﻿
