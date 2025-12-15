Двоє бійців з 1 ОШП за 10 днів знищили у засідці близько 50 росіян. Бійці зайшли в лісосмугу на глибину 6 км і удвох перерізали повністю шлях підходу противника.

Про це розповів в інтерв’ю LB.ua командир 1 окремого штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) Дмитро Філатов.

"Днів 10 там перебували і з пів сотні росіян знищили, поки противник здогадався, що там — засідка. Заблокувалось основне надходження сил противника, він не розумів, де його солдати губляться: з одного лісу виходили — до іншого не діставалися", - повідомив Філатов.

За його словами, посадка була ще доволі густою і рясно вкрита листям, і бійці були надійно замасковані. Росіяни відправляли по 2-3 солдати на маршрут, а наші їх знищували.

"За час, поки вони утримували цю ділянку, ми змогли просунутися", - розповів командир 1 ОШП.

Інший боєць полку на позивний Поет (на жаль, вже загинув) – колишній ув’язнений, який добровільно зголосився до війська - під Покровськом відзначився, пробувши на позиціях 30 діб і знищивши близько 40 солдат противника.

"На Добропільському напрямку була одна позиція, дуже сильно атакована, він якось за день знищив 12-х. За життя хлопець загалом більше 150 росіян знищив, і це — не снайпер, а солдат-піхотинець, який бився на відстані 30-50 м. Хоча — умовно-достроково звільнений, мав три терміни за плечима і більшу частину життя провів у колонії. А для захисту держави он скільки зробив", - розповів Філатов.

Ще одного штурмовика командування полку подавало на звання Героя України, та відповідне рішення не підтримав Президент.

"Був випадок, хлопчина на «Буцефалі» висадив десант, провів відволікаючий вогневий маневр, потім його БТР підбили, він кілька кілометрів подолав по полю, дійшов до своїх і протягом тижня ще штурмував з ними противника, знищив багато ворогів. Виконали завдання, їх поміняли на позиціях і він вийшов", - розповів капітан Філатов.

На його думку, у підрозділі з хорошими традиціями можна зробити з будь-якого чоловіка воїна, але на початку війни ще не існувало досить підрозділів, де зберігались би правильні військові традиції і колективи формувалися б з людей, які пройшли складний військовий шлях, а не лише теорію.

"Якби ви бачили, якими до нас деякі люди потрапляють і ким стають… Командири вкладають в кожного власну душу, багато працюють з кожним, розповідають, як виживати, як себе поводити в різних ситуаціях. І якщо людина не має серозних вад здоров’я, з неї можна зробити гарного бійця, надійний щит", - переконаний Філатов.

Зокрема, за його словами, один з бійців (Жокей), що проявив себе близько місяця тому (знищив у рукопашному бою бійця ГРУ за допомогою трофейної зброї) і також був поданий на звання Героя України – до мобілізації був ухилянтом.

"Оце той випадок, коли людина переховувалась, була ухилянтом, але потрапила в наш підрозділ і проявила себе. То вже не перший його бій був, кілька місяців повоював", - зазначив Філатов.