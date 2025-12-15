В Україні мобілізують вже близько 30 тис. людей на місяць, обсяги мобілізації значно покращились, але на фронті людей досі дуже не вистачає через великий показник СЗЧ.

Про це розповів в інтерв’ю LB.ua командир 1 ОШП Дмитро Філатов (друг «Перун»).

"Командувач виконує визначені плани. Та через закон про СЗЧ і прогалини в ньому маємо близько 20 тисяч втікачів щомісяця. Основна частка СЗЧшників – мобілізовані, які ще й разу не бували в бою, не завершили навіть БЗВП. Але розуміють, що є шпарини в системі, що вона дозволяє йти в СЗЧ безкарно", - пояснює командир полку.

За його словами, є категорія людей, які ходять в СЗЧ «на постійній основі»: переводяться до іншої частини і залишають її відразу теж, і так – багатократно.

"Схема така: самовільно залишає частину, живе повноцінним життям, його ловлять, привозять в батальйон резерву і він відразу заявляє, що готовий служити в будь-якому підрозділі. Починається оформлення документів. Три місяці він отримує зарплату, його поновлюють по службі, рахується, що він вже повернувся з СЗЧ, але стара військова частина його залучати не може, бо він у ній перебуває лише документально, а умовно — вже в моїй", - розповідає Філатов.

Усі три місяці бійця чекають у новій частині, поки надійдуть його атестати, відбудеться переведення наказом, його поставлять в штат тощо.

"Та як тільки надходять документи, він каже: «дякую» і йде від нас. Їде додому, користується грошима, які йому держава платила, знов його ловлять, знов він готовий іти в будь-яку частину, крім 1 ОШП, бо вже там був. Знов три місяці готуються документи, а він отримує грошове забезпечення, і як тільки потрапляє в штаб нової військової частини — починає захід на нове коло", - говорить командир 1 ОШП.

На думку капітана Дмитра Філатова, закон про СЗЧ свого часу був прийнятий для вирішення проблеми з великою кількістю СЗЧшників і мав певні позитивні наслідки - ­дуже велика кількість людей повернулась до війська, перевівшись в інші підрозділи на інші посади.

"Ми також набрали тоді 500 чи й більше людей. І навіть велика кількість офіцерів до нас так прийшла — їх не відпускали з їхніх частин, то вони в такий спосіб змінили місце служби. Але тепер ухилянти починають цим користуватися. Настав час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ", - переконаний командир полку.

"Хронічних СЗЧшників – по суті, ухилянтів – легко відокремити від тих, хто дійсно готовий повернутися в стрій", - вважає Філатов.

"Наприклад, якщо людина пішла в СЗЧ раз за рік, то можна зрозуміти, але якщо тричі - це свідомий ухилянт, який просто використовує ресурс держави і в такий спосіб уникає військової служби", - зазначає він.