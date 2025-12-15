Головне за ніч та ранок понеділка, 15 грудня: майже 160 боєзіткнень, перемовини в Берліні

Нічна повітряна атака, 158 бойових зіткнень, бої на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, модернізація "Гєрані-2".

Після продовження зустрічі з американською делегацією у Берліні президент Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франком Вольтером Штайнмаєром. Початок перемовин заплановано на 13:00 за місцевим часом, повідомив журналістам речник глави держави Сергій Никифоров.

Після цього Зеленський проведе зустріч з президентом Бундестагу Кльокнером. Потім він візьме участь у закритті німецько-українського економічного форуму.

На 17:15 за Берліном запланована зустріч Зеленського і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Після цього, о 19 годині, президент України зустрінеться з лідерами країн ЄС, Великої Британії, ЄК, Євроради, НАТО.

Сьогодні в Берліні відбувається другий день перемовин у форматі Україна – США – Європа. Метою зустрічі є напрацювання мирного плану.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 980 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 189 470 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 15 грудня російські війська завдали дронового удару по території України. Зафіксували влучання 17 безпілотників у 10 місцях.

"У ніч на 15 грудня (з 18:00 14 грудня) противник атакував 153-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Шаталово – рф., Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Криму, близько 90 із них ‘"шахеди", – повідомили у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Головне управліня розвідки МО України в розділі "Компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions" опублікувало будову, компоненти та перелік підприємств кооперації з виробництва російського БпЛА "Гєрань-2" серії "Э", оснащеного авіаційною ракетою Р-60.

Як розповіли у розвідці, держава-агресор адаптувала стару радянську розробку – авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 – для встановлення на "Гєрані", щоб уражати українські гелікоптери та літаки, які полюють на російські безпілотники.

Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу "Гєрані".

БпЛА оснащено двома мережевими камерами – у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передача відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!