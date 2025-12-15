Росіяни атакували Україну ракетами
​Зеленський поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі

Президент наголосив, що Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей.

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський сьогодні поспілкувався в режимі онлайн зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні вранці поспілкувався зі звільненими політичними в’язнями з Білорусі. Дуже ціную добрі слова про Україну й українців і чітку, принципову позицію щодо російської агресії. Це важливо. Україна й надалі допомагатиме всім, хто допомагає нам захищати незалежність і життя людей", - написав Зеленський.

Політв'язні з Білорусі
Фото: Офіс президента
Як повідомлялося, 13 грудня Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Колеснікова, Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. 

Їх помилував білоруський президент Олександр Лукашенко в обмін на послаблення санкцій. Загалом Лукашенко помилував 123 цивільних, серед яких - п'ятеро українців.

Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви.
