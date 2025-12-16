Рада прийняла закон, який розширює перелік органів, що ведуть Реєстр призовників

Документ передбачає включення до Реєстру центрів рекрутингу Збройних Сил України, що дозволить їм ефективніше здійснювати вмотивоване доукомплектування військових частин.

Верховна Рада прийняла закон, який розширює перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (законопроєкт №14238).

Документ передбачає включення до Реєстру центрів рекрутингу Збройних Сил України. Це дозволить їм ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу за контрактом та забезпечить вмотивоване доукомплектування військових частин.

Закон підвищує ефективність роботи центрів рекрутингу та сприяє оперативному використанню бази даних призовників і резервістів.