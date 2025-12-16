У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Рада прийняла закон, який розширює перелік органів, що ведуть Реєстр призовників

Документ передбачає включення до Реєстру центрів рекрутингу Збройних Сил України, що дозволить їм ефективніше здійснювати вмотивоване доукомплектування військових частин.

ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Верховна Рада прийняла закон, який розширює перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (законопроєкт №14238).

Документ передбачає включення до Реєстру центрів рекрутингу Збройних Сил України. Це дозволить їм ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу за контрактом та забезпечить вмотивоване доукомплектування військових частин.

Закон підвищує ефективність роботи центрів рекрутингу та сприяє оперативному використанню бази даних призовників і резервістів.
