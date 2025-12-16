Президент України зауважив, що Путіну байдуже на такі жертви серед його військових, оскільки очільника Кремля цікавить лише влада та гроші.

Зеленський під час виступу у парламенті Нідерландів, 16 грудня 2025

Сьогодні, 16 грудня, президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни щомісяця втрачають убитими близько 30 тисяч військових.

Про це він сказав під час виступу в парламенті Нідерландів.

“Путін не вірить у людей. Він вірить лише у владу і в гроші. Він втрачає близько 30 тисяч солдатських життів на фронті кожного місяця. Не поранених 30 тисяч щомісяця, а вбитих. Був місяць, коли було вбито 25 тисяч росіян. Іншого місяця була 31 тисяча”, – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що відео з дронів підтверджують ці смерті. Зеленський додав, що російські штурми завжди божевільно криваві, але “Путіну байдуже”.

“Росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожне євро, яке вони втрачають. Ось чому потрібне сильне рішення по російських грошах”, – сказав Зеленський.

Президент України закликав Нідерланди підтримати рішення стосовно передачі Україні заморожених російських активів.