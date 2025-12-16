У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
LB.ua увійшов до "Білого списку" прозорих і відповідальних медіа ІМІ

Інститут масової інформації оновив список прозорих і відповідальних медіа, відомий також як "Білий список" найякісніших українських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляється на сайті ІМІ.

До списку в  другому півріччі 2025 року ввійшли такі онлайн-видання:

  1. Суспільне Новини
  2. Еспресо
  3. Бабель
  4. Українська правда
  5. Радіо Свобода
  6. hromadske
  7. ZN,UA
  8. Тексти
  9. LB.ua
  10. Укрінформ
  11. Ґрати
  12. Громадське радіо
  13. Український тиждень
  14. Рубрика
  15. Слово і Діло
  16. Новинарня
  17. Frontliner

"Такими є результати двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який провів Інститут масової інформації (ІМІ). Оцінювання охоплює критерії прозорості, відповідальності, дотримання журналістських стандартів, а також чітке маркування рекламних матеріалів", - йдеться в повідомленні. 

В ІМІ зазначили, що до списку вперше приєдналися видання: LB.ua (спеціалізується на висвітленні суспільно-політичних подій); Frontliner (медіа про війну РФ проти України, готує репортажі та статті про військових і цивільних); Новинарня (пише про війну з Росією, військових, ветеранів, висвітлює проблеми переселенців); Рубрика (видання журналістики рішень). Також після тривалої перерви до списку повернувся Укрінформ.

Дослідження охопило 50 популярних українських онлайн-медіа, відібраних на основі даних попередніх моніторингів. На першому етапі їх оцінювали на предмет наявності маніпуляцій, фейків та чорного піару.

На другому етапі медіа аналізувалися за такими критеріями: стандарти балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, наявність джинси, сексизму та мови ворожнечі, шкідливого контенту, а також на предмет прозорості – наявності на сайті контактів, редакційних політик, прозорості медіавласності.

"За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 96%. У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси (хоча траплялися матеріали з неналежним маркуванням), мови ворожнечі, сексизму та фейків", - зазначили в ІМІ. 

Нагадаємо, що цього року два матеріали LB.ua потрапили у шорт-лист конкурсу "Честь професії 2025"
﻿
