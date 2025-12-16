Інститут масової інформації оновив список прозорих і відповідальних медіа, відомий також як "Білий список" найякісніших українських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляється на сайті ІМІ.

До списку в другому півріччі 2025 року ввійшли такі онлайн-видання:

Суспільне Новини Еспресо Бабель Українська правда Радіо Свобода hromadske ZN,UA Тексти LB.ua Укрінформ Ґрати Громадське радіо Український тиждень Рубрика Слово і Діло Новинарня Frontliner

"Такими є результати двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який провів Інститут масової інформації (ІМІ). Оцінювання охоплює критерії прозорості, відповідальності, дотримання журналістських стандартів, а також чітке маркування рекламних матеріалів", - йдеться в повідомленні.

В ІМІ зазначили, що до списку вперше приєдналися видання: LB.ua (спеціалізується на висвітленні суспільно-політичних подій); Frontliner (медіа про війну РФ проти України, готує репортажі та статті про військових і цивільних); Новинарня (пише про війну з Росією, військових, ветеранів, висвітлює проблеми переселенців); Рубрика (видання журналістики рішень). Також після тривалої перерви до списку повернувся Укрінформ.

Дослідження охопило 50 популярних українських онлайн-медіа, відібраних на основі даних попередніх моніторингів. На першому етапі їх оцінювали на предмет наявності маніпуляцій, фейків та чорного піару.

На другому етапі медіа аналізувалися за такими критеріями: стандарти балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, наявність джинси, сексизму та мови ворожнечі, шкідливого контенту, а також на предмет прозорості – наявності на сайті контактів, редакційних політик, прозорості медіавласності.

"За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 96%. У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси (хоча траплялися матеріали з неналежним маркуванням), мови ворожнечі, сексизму та фейків", - зазначили в ІМІ.

Нагадаємо, що цього року два матеріали LB.ua потрапили у шорт-лист конкурсу "Честь професії 2025".