Зеленський і Стубб скоординували позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні

Президент України Володимир Зеленський та глава Фінляндії Александр Стубб зустрілися і скоординували позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні.

Про це український президент написав у телеграмі.

"Хороша зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз багато роботи на дипломатичному напрямку, і ми обговорили її результати. Скоординували також спільні позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки", – йдеться у дописі.

Глава держави подякував Фінляндії за підтримку та окремо відзначив внесок у програму PURL, яка завдяки оборонному посиленню України зміцнює наші позиції під час переговорів.

Президент Фінляндії скасував поїздку до США, щоб поїхати у Берлін і обговорити мир в Україні.

Зустріч у Берліні