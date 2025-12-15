Росіяни атакували Україну ракетами
ГоловнаПолітика

Зеленський і Стубб скоординували позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні

Вони також обговорили результати дипломатичної роботи.

Президенти Володимир Зеленський і Александр Стубб
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та глава Фінляндії Александр Стубб зустрілися і скоординували позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні.

Про це український президент написав у телеграмі.

"Хороша зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз багато роботи на дипломатичному напрямку, і ми обговорили її результати. Скоординували також спільні позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки", – йдеться у дописі. 

Глава держави подякував Фінляндії за підтримку та окремо відзначив внесок у програму PURL, яка завдяки оборонному посиленню України зміцнює наші позиції під час переговорів.

Зустріч у Берліні

  • Вчора у Берліні розпочалася зустріч делегацій України та США. Крім Зеленського, з української сторони в переговорах також бере участь секретар РНБО Рустем Умєров.
  • США представляють спецпосланник президента Дональда Трампа Стів Уіткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Також на зустрічі є канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
  • Головна тема зустрічі – мирний план США.
  • Після продовження зустрічі з американською делегацією у Берліні президент Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франком Вольтером Штайнмаєром. 
  • Після цього Зеленський проведе зустріч з президентом Бундестагу Кльокнером. Потім він візьме участь у закритті німецько-українського економічного форуму.
  • Також запланована зустріч Зеленського і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Після цього, президент України зустрінеться з лідерами країн ЄС, Великої Британії, ЄК, Євроради, НАТО.
