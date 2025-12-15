Зеленський і Стубб скоординували позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні

Президент України Володимир Зеленський та глава Фінляндії Александр Стубб зустрілися і скоординували позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні.
Про це український президент написав у телеграмі.
"Хороша зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз багато роботи на дипломатичному напрямку, і ми обговорили її результати. Скоординували також спільні позиції перед сьогоднішніми зустрічами з партнерами в Берліні та узгодили наступні кроки", – йдеться у дописі.
Глава держави подякував Фінляндії за підтримку та окремо відзначив внесок у програму PURL, яка завдяки оборонному посиленню України зміцнює наші позиції під час переговорів.
- Президент Фінляндії скасував поїздку до США, щоб поїхати у Берлін і обговорити мир в Україні.
Зустріч у Берліні
- Вчора у Берліні розпочалася зустріч делегацій України та США. Крім Зеленського, з української сторони в переговорах також бере участь секретар РНБО Рустем Умєров.
- США представляють спецпосланник президента Дональда Трампа Стів Уіткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Також на зустрічі є канцлер ФРН Фрідріх Мерц.
- Головна тема зустрічі – мирний план США.
- Після продовження зустрічі з американською делегацією у Берліні президент Володимир Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франком Вольтером Штайнмаєром.
- Після цього Зеленський проведе зустріч з президентом Бундестагу Кльокнером. Потім він візьме участь у закритті німецько-українського економічного форуму.
- Також запланована зустріч Зеленського і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Після цього, президент України зустрінеться з лідерами країн ЄС, Великої Британії, ЄК, Євроради, НАТО.