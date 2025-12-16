Зеленський назвав гарантії безпеки: аналог 5 Статті НАТО, присутність європейців і транші з російських коштів

Україна розраховує на щорічні транші в 45 млрд євро, які підуть або на війну, або на відновлення.

Репараційна позика або будь-який формат, що розрахований на суму російських заморожених активів – до $210 млрд, є гарантіями безпеки для України. Якщо план А – закінчення війни – не вдасться, то план Б – це продовження війни.

Якщо війна триватиме, то Україна розраховує на щонайменше 45 млрд євро на рік фінансової допомоги. Про це президент Володимир Зеленський сказав уночі під час спілкування з журналістами.

“Тобто транш цієї репараційної позики. Які ми, якщо план Б і продовжується агресія, можемо використовувати на потреби армії”, – сказав він.

Якщо війни не буде, то транші використовуватимуть на відбудову України. Це теж буде 45 млрд євро на рік, розраховує Зеленський.

Ці домовленості є частиною гарантій безпеки разом із аналогом Статті 5 НАТО про колективний захист і присутністю європейських колег.

Альтернативні до репараційної позики шляхи можуть бути складнішими, але над цим працюють. Без цих коштів буде дефіцит з усіма потребами.