Тринідад і Тобаго відкриють аеропорти для американських військових на тлі посилення напруженості у Венесуелі

Раніше стало відомо, що американські військові встановили радарну систему в аеропорту Тобаго.

Американський есмінець прибув до Тринідаду і Тобаго, жовтень 2025 року

Уряд Тринідаду і Тобаго заявив, що дозволить американським військовим доступ до своїх аеропортів найближчими тижнями – на тлі зростання напруженості між Сполученими Штатами та Венесуелою.

Про це повідомляє France24.

Перед цим стало відомо, що американські військові нещодавно встановили радарну систему в аеропорту Тобаго. Уряд карибської країни заявив, що радар використовується для боротьби з місцевою злочинністю, і країна "не буде використана як стартовий майданчик для нападу на будь-яку іншу країну".

США використовуватимуть аеропорти для діяльності, яка матиме “логістичний характер, сприяючи поповненню запасів та рутинній ротації персоналу”, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Тринідаду і Тобаго.

Прем'єр-міністр Тринідаду раніше схвально оцінював поточні удари США по, ймовірно, суднах з наркотиками в Карибському басейні.

Лише 11 кілометрів відділяють Венесуелу від цієї карибської держави, що складається з двох островів. Країна має два основні аеропорти: Міжнародний аеропорт Піарко на Тринідаді та Міжнародний аеропорт ANR Робінсон на Тобаго.

Кілька годин після появи інформації віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що її країна негайно скасовує будь-які контракти, угоди чи переговори щодо постачання природного газу до Тринідаду і Тобаго. Вона заявила, що уряд Тринідаду і Тобаго брав участь у нещодавньому захопленні США нафтового танкера біля узбережжя країни, назвавши це “актом піратства”.

У грудні 2023 року Венесуела надала ліцензію нафтовому гіганту Shell та уряду Trinidad and Tobago на видобуток газу. У жовтні уряд США надав Тринідаду і Тобаго дозвіл вести переговори щодо газової угоди без санкцій США, запроваджених проти Венесуели.