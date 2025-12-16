В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Тринідад і Тобаго відкриють аеропорти для американських військових на тлі посилення напруженості у Венесуелі
Тринідад і Тобаго відкриють аеропорти для американських військових на тлі посилення напруженості у Венесуелі

Раніше стало відомо, що американські військові встановили радарну систему в аеропорту Тобаго. 

Тринідад і Тобаго відкриють аеропорти для американських військових на тлі посилення напруженості у Венесуелі
Американський есмінець прибув до Тринідаду і Тобаго, жовтень 2025 року
Фото: EPA/UPG

Уряд Тринідаду і Тобаго заявив, що дозволить американським військовим доступ до своїх аеропортів найближчими тижнями – на тлі зростання напруженості між Сполученими Штатами та Венесуелою.

Про це повідомляє France24.

Перед цим стало відомо, що американські військові нещодавно встановили радарну систему в аеропорту Тобаго. Уряд карибської країни заявив, що радар використовується для боротьби з місцевою злочинністю, і країна "не буде використана як стартовий майданчик для нападу на будь-яку іншу країну".

США використовуватимуть аеропорти для діяльності, яка матиме “логістичний характер, сприяючи поповненню запасів та рутинній ротації персоналу”, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Тринідаду і Тобаго. 

Прем'єр-міністр Тринідаду раніше схвально оцінював поточні удари США по, ймовірно, суднах з наркотиками в Карибському басейні.

Лише 11 кілометрів відділяють Венесуелу від цієї карибської держави, що складається з двох островів. Країна має два основні аеропорти: Міжнародний аеропорт Піарко на Тринідаді та Міжнародний аеропорт ANR Робінсон на Тобаго.

Кілька годин після появи інформації віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що її країна негайно скасовує будь-які контракти, угоди чи переговори щодо постачання природного газу до Тринідаду і Тобаго. Вона заявила, що уряд Тринідаду і Тобаго брав участь у нещодавньому захопленні США нафтового танкера біля узбережжя країни, назвавши це “актом піратства”.

У грудні 2023 року Венесуела надала ліцензію нафтовому гіганту Shell та уряду Trinidad and Tobago на видобуток газу. У жовтні уряд США надав Тринідаду і Тобаго дозвіл вести переговори щодо газової угоди без санкцій США, запроваджених проти Венесуели.

  • Американські удари розпочалися у вересні та забрали життя понад 80 людей. Вашингтон нарощує флот військових кораблів поблизу Венесуели, включно з найбільшим американським авіаносцем.
  • У жовтні американський військовий корабель пришвартувався до столиці Тринідаду, Порт-оф-Спейн.
  • Законодавці США поставили під сумнів законність ударів по суднах у Карибському басейні та східній частині Тихого океану, і нещодавно оголосили, що Конгрес перегляне ці дії американців.
  • Раніше президент США Дональд Трамп анонсував "початок" наземних ударів по наркотрафіку в Латинській Америці. Він відмовився уточнювати, коли і де саме розпочнеться ескалація. За його словами, "це не обов’язково має бути Венесуела".
