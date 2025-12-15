Уряд Румунії вкотре пережив вотум недовіри

Протест за незалежність судової влади в центрі Бухареста, Румунія, 14 грудня 2025 року

Сьогодні, 15 грудня, коаліційному уряду Румунії не змогли висловити недовіру на фоні спроби підвищити пенсійний вік для суддів і прокурорів та обмежити їхні пенсії.

Про це повідомляє Reuters.

Чотирипартійна коаліція, яка створена шість місяців, хоче реформувати суддівські пенсії, щоб відповідати умовам доступу до фондів Європейського Союзу для відновлення та стійкості.

Румунський уряд планує поступово підвищити пенсійний вік для суддів і прокурорів до 65 років з приблизно 50 протягом 15 років. Також урядовці хочуть обмежити пенсії до рівня 70% від останньої зарплати. Суддівські пенсії можуть сягати 5000 євро на місяць, порівняно із середньою румунською пенсією близько 600 євро.

Зазначається, що суд, який має історію блокування скорочення пенсій, винесе рішення щодо цього рішення 28 грудня.

Румунська коаліція пережила шість голосувань щодо вотуму недовіри з моменту приходу до влади, переважно через підвищення податків та скорочення витрат, спрямованих на зменшення найбільшого дефіциту бюджету ЄС та збереження інвестиційного рейтингу Румунії.