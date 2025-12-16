У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЕксклюзивНАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі
Степана Гігу поховають у Львові на Личаківському кладовищі
ГоловнаСвіт

Після переговорів з Україною США проведуть консультації з Росією

Після цього буде нова зустріч з українцями. 

Після переговорів з Україною США проведуть консультації з Росією
Стів Віткофф виступає з промовою під час передвиборчої зустрічі Трампа у Мілуокі, 18 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Сьогодні і завтра Україна працюватиме над пунктами мирної угоди. Після цього США в найближчі дні повинні провести консультації з Росією.

Потім делегація американців проведе консультації з президентом США. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

“Після цього наші перемовні команди зустрінуться в Сполучених Штатах. Думаю, найближчим часом, може навіть і на вихідних. Далі, після цієї зустрічі, буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні на рівні Сполучених Штатів”, – сказав він. 

Президент додав, що підтримує пропозицію канцлера ФРН про Різдвяне перемир'я, і це ж підтримали США.  
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies