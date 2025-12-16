Після переговорів з Україною США проведуть консультації з Росією

Сьогодні і завтра Україна працюватиме над пунктами мирної угоди. Після цього США в найближчі дні повинні провести консультації з Росією.
Потім делегація американців проведе консультації з президентом США. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.
“Після цього наші перемовні команди зустрінуться в Сполучених Штатах. Думаю, найближчим часом, може навіть і на вихідних. Далі, після цієї зустрічі, буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні на рівні Сполучених Штатів”, – сказав він.
Президент додав, що підтримує пропозицію канцлера ФРН про Різдвяне перемир'я, і це ж підтримали США.