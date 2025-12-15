Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
ГоловнаСвіт

Генсек НАТО приєднається до засідання "Рамштайну"

Під час онлайн-зустрічі обговорюватимуть подальшу військову підтримку України. 

Генсек НАТО приєднається до засідання "Рамштайну"
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте приєднається до онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 16 грудня.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"У вівторок, 16 грудня 2025 року, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України", ідеться у повідомленні.

Зазначається, що під час онлайн-засідання обговорюватимуться питання подальшої військової підтримки та координації допомоги Україні.
