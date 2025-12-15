Генсек НАТО приєднається до засідання "Рамштайну"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте приєднається до онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 16 грудня.
Про це повідомляє пресслужба НАТО.
"У вівторок, 16 грудня 2025 року, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України", ідеться у повідомленні.
Зазначається, що під час онлайн-засідання обговорюватимуться питання подальшої військової підтримки та координації допомоги Україні.
- Зустріч пройде під спільним головуванням Німеччини та Великої Британії й відбудеться в онлайн-форматі. Також журналісти матимуть змогу переглянути вступні заяви міністрів оборони Німеччини, Великої Британії та України.