Генсек НАТО приєднається до засідання "Рамштайну"

Під час онлайн-зустрічі обговорюватимуть подальшу військову підтримку України.

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте приєднається до онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 16 грудня.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"У вівторок, 16 грудня 2025 року, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України", ідеться у повідомленні.

Зазначається, що під час онлайн-засідання обговорюватимуться питання подальшої військової підтримки та координації допомоги Україні.