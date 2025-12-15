Каллас: розмова між міністрами закордонних справ ЄС і представниками США зірвалася

Запланована на сьогодні онлайн-розмова між міністрами закордонних справ країн-членів Європейського Союзу та представниками США не відбулася через технічні проблеми.

Про це повідомила Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає Укрінформ.

"Мені немає чого розповісти про переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Я не знаю, чи це була кібератака, чи ні, але точно технології не спрацювали, тому у нас не було справді хорошої розмови", – зазначила Каллас.