"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Росіяни атакували Україну ракетами
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Каллас: розмова між міністрами закордонних справ ЄС і представниками США зірвалася

Онлайн-розмова між міністрами ЄС та представниками США зірвалася через технічний збій.

Каллас: розмова між міністрами закордонних справ ЄС і представниками США зірвалася
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Запланована на сьогодні онлайн-розмова між міністрами закордонних справ країн-членів Європейського Союзу та представниками США не відбулася через технічні проблеми. 

Про це повідомила Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає Укрінформ.

"Мені немає чого розповісти про переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Я не знаю, чи це була кібератака, чи ні, але точно технології не спрацювали, тому у нас не було справді хорошої розмови", – зазначила Каллас.
