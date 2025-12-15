"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
У Польщі затримали п'яного російського капітана судна, який мав відплисти з Гданська до Естонії

Раніше подібний випадок мав місце в порту Гданська 6 серпня.

Прикордонник у Польщі (архівне фото)
Фото: gov.pl

У Польщі російський капітан контейнеровоза під прапором Антигуа і Барбуди, який мав відплисти з Гданська до Естонії, був затриманий безпосередньо перед відплиттям.

Про це повідомляє RMF24.

Виявилося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомили в Морському відділенні Прикордонної служби, пильність проявив портовий лоцман, який повідомив служби про підозру, що капітан може бути нетверезий.

Прикордонники перевірили капітана на алкоголь. Спочатку 53-річний росіянин мав 2,52 проміле алкоголю у видихуваному повітрі, але при повторному вимірюванні прилад показав 2,64 проміле.

Подібний випадок мав місце в порту Гданська 6 серпня. Тоді капітан контейнеровоза під прапором Ліберії, який мав відплисти до Німеччини, показав 2,29 проміле алкоголю. Судно відпливло лише після заміни капітана.
﻿
