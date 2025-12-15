"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Макрон сьогодні прилетить у Берлін на зустріч щодо ситуації в Україні

Ця поїздка відбувається на тлі продовження мирних переговорів України зі США.

Президент Франції Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон прибуде до Берліна сьогодні ввечері для робочої зустрічі щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Єлисейський палац.

"За підсумками останнього засідання Коаліції охочих, яке відбулося 11 грудня, ця зустріч дасть змогу підбити підсумки переговорів, що ведуться в межах американського посередництва, а також обговорити гарантії безпеки. Лідери також продовжать розпочату роботу з метою досягнення міцного й довготривалого миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Згідно з програмою, зустріне французького президента канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Робоча вечеря призначена на 19-ту годину.

Очікується, що на зустрічі також будуть присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також лідери Великої Британії, Італії, Нідерландів, Польщі та Швеції.

Ця поїздка відбувається на тлі продовження мирних переговорів у понеділок у столиці Німеччини між президентом України Володимиром Зеленським та американською делегацією.

  • 14 грудня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна, де того ж дня відбувся перший раунд перемовин української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. 
  • Другий раунд пройшов у понеділок.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров, який був в українській делегації, зазначив, що переговори були конструктивними
