​Зеленський обговорив із президенткою Бундестагу механізми використання заморожених російських активів

Президент України подякував за виділення 11,5 млрд євро на оборонну допомогу.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Президент України подякував Кльокнер і всьому Бундестагу за виділення 11,5 млрд євро на оборонну допомогу Україні наступного року.

"Одна з ключових тем зустрічі – обговорення механізмів, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України, та відповідні процедури. Президент наголосив, що Україна цінує лідерство Німеччини в цьому питанні", - йдеться в повідомленні.

Окремо йшлося про координацію зусиль з американськими та європейськими партнерами щодо закінчення війни, встановлення достойного миру та гарантування безпеки.

