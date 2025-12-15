​Зеленський обговорив із президенткою Бундестагу механізми використання заморожених російських активів

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер.
Про це повідомила пресслужба Зеленського.
Президент України подякував Кльокнер і всьому Бундестагу за виділення 11,5 млрд євро на оборонну допомогу Україні наступного року.
"Одна з ключових тем зустрічі – обговорення механізмів, які дадуть змогу використати заморожені російські активи на користь України, та відповідні процедури. Президент наголосив, що Україна цінує лідерство Німеччини в цьому питанні", - йдеться в повідомленні.
Окремо йшлося про координацію зусиль з американськими та європейськими партнерами щодо закінчення війни, встановлення достойного миру та гарантування безпеки.
- 12 грудня посли Європейського Союзу ухвалили рішення про замороження російських активів, що перебувають у Європі, на безстроковий термін.