Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня з початку війни в Україні

Світові еталонні ціни на нафту впали нижче 60 доларів за барель уперше з травня.

Ціни на російську сиру нафту опустилися до найнижчого рівня від початку війни в Україні.

Як пише Bloomberg, причиною є те, що санкції поглиблюють знижки, які змушена пропонувати нафтова галузь країни, а котирування еталонних ф’ючерсів різко знижуються.

У середньому російські експортери нафти отримують трохи більше ніж 40 доларів за барель за партії, відвантажені з Балтійського та Чорного морів, а також зі східного порту Козьміно, свідчать дані Argus Media. Це на 28% менше, ніж три місяці тому, причому нещодавні обмеження проти нафтових гігантів Rosneft PJSC та Lukoil PJSC ще більше розширили знижки.

Посилення західного тиску на торгівлю російською нафтою дедалі ускладнює продаж і доставку барелів; водночас заходи спрямовані й проти нафтопереробників у країнах – найбільших покупцях, зокрема в Індії. Крім того, світові еталонні ціни на нафту знижуються: у вівторок вони впали нижче 60 доларів за барель уперше з травня.

Доходи, які Росія отримує від продажу нафти, що разом із газом становлять близько чверті державного бюджету, є критично важливими для фінансування війни. Зниження надходжень створює тиск на фінанси нафтокомпаній і зменшує обсяг податків, які вони сплачують до кремлівської скарбниці.

Індійські чиновники заявили, що цього місяця очікують імпорт із Росії на рівні близько 800 тисяч барелів на добу – набагато менше, ніж у листопаді, хоча це все ще значний обсяг поставок.