Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня з початку війни в Україні

Ціни на російську сиру нафту опустилися до найнижчого рівня від початку війни в Україні.
Як пише Bloomberg, причиною є те, що санкції поглиблюють знижки, які змушена пропонувати нафтова галузь країни, а котирування еталонних ф’ючерсів різко знижуються.
У середньому російські експортери нафти отримують трохи більше ніж 40 доларів за барель за партії, відвантажені з Балтійського та Чорного морів, а також зі східного порту Козьміно, свідчать дані Argus Media. Це на 28% менше, ніж три місяці тому, причому нещодавні обмеження проти нафтових гігантів Rosneft PJSC та Lukoil PJSC ще більше розширили знижки.
Посилення західного тиску на торгівлю російською нафтою дедалі ускладнює продаж і доставку барелів; водночас заходи спрямовані й проти нафтопереробників у країнах – найбільших покупцях, зокрема в Індії. Крім того, світові еталонні ціни на нафту знижуються: у вівторок вони впали нижче 60 доларів за барель уперше з травня.
Доходи, які Росія отримує від продажу нафти, що разом із газом становлять близько чверті державного бюджету, є критично важливими для фінансування війни. Зниження надходжень створює тиск на фінанси нафтокомпаній і зменшує обсяг податків, які вони сплачують до кремлівської скарбниці.
Індійські чиновники заявили, що цього місяця очікують імпорт із Росії на рівні близько 800 тисяч барелів на добу – набагато менше, ніж у листопаді, хоча це все ще значний обсяг поставок.
- Водночас один із китайських нафтопереробників нещодавно придбав партію сирої нафти з російських східних портів із найбільшою знижкою цього року. Саме ці дві азійські країни залишаються основними покупцями російської нафти.
- У жовтні США запровадили санкції проти "Роснефті" і "Лукойлу" у межах нових заходів тиску, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Це суттєво порушило поставки російської нафти до Китаю та Індії.
- Нещодавно агенція Reuters порахувала, що доходи Росії від продажу нафти та газу у грудні 2025 року, ймовірно, скоротяться до 410 млрд рублів (близько 5,17 млрд доларів), що майже удвічі менше порівняно із аналогічним періодом 2024 року.