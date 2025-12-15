Bloomberg: китайський НПЗ купує російську нафту з рекордною знижкою після санкцій

Імпорт морської російської нафти до Китаю в грудні може зрости до 1,35 млн барелів на добу.

Російську нафту марки ESPO нещодавно продали щонайменше одному китайському НПЗ з рекордною знижкою з початку року, після того як попит на цей сорт різко скоротився на тлі санкцій США проти "Лукойлу" та "Роснефті", пише Bloomberg.

За словами трейдерів, які беруть участь у торгівлі ESPO, наприкінці минулого тижня кілька партій нафти були продані зі знижкою 7–8 доларів за барель до еталонного сорту ICE Brent. Покупцем став незалежний китайський нафтопереробник – так званий teapot.

"Роснефть" і "Лукойл" входять до числа російських виробників, що постачають нафту в трубопровід Східний Сибір – Тихий океан (ESPO). Сировина реалізується іноземним покупцям через трейдерів. За даними учасників ринку та аналітиків, угоди минулого тижня стали найдешевшими для ESPO у 2025 році.

У жовтні США запровадили санкції проти "Роснефті" і "Лукойлу" у межах нових заходів тиску, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Це суттєво порушило поставки російської нафти до Китаю та Індії.

До початку повномасштабної війни основними покупцями ESPO були державні китайські нафтопереробні компанії, однак після санкцій вони значно скоротили закупівлі. У результаті коло потенційних покупців звузилося до меншої кількості ризик-орієнтованих приватних НПЗ.

Сорт російської нафти ESPO користується популярністю в Китаї завдяки високому виходу дизельного пального і короткому логістичному плечу з російського Далекого Сходу.

Загалом закупівлі нафти незалежними китайськими НПЗ – включно з іранською сировиною – зросли після того як Пекін наприкінці минулого місяця видав нову хвилю імпортних квот для приватних переробників.

Аналітики вважають, що угода минулого тижня стала першою закупівлею ESPO китайським "teapot" із кінця жовтня, коли компанія Shandong Yulong Petrochemical Co. придбала кілька партій одразу після введення санкцій США.

За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт морської російської нафти до Китаю в грудні може зрости до 1,35 млн барелів на добу, що більш ніж на 10% перевищує показники листопада.

Офіційна статистика Китаю очікується наприкінці січня.