В Ірані нобелівська лауреатка Наргес Мохаммаді після арешту двічі потрапляла у лікарню

Правозахисницю знову заарештували в п'ятницю через те, що вона "висловилася щодо підозрілої смерті адвоката Хасрова Алікорді".

Фото: CNN

Лауреатку Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді двічі госпіталізовували після того, як вона отримала поранення від іранських сил безпеки унаслідок арешту 12 грудня.

Про це пише Independent з посиланням на Фонд Наргес у понеділок.

Правозахисниця, яка отримала престижну премію у 2023 році, перебуваючи у в'язниці, присвятила 30 років боротьбі за права жінок та скасування смертної кари в Ірані.

Її знову заарештували в п'ятницю після того, як вона висловилася щодо підозрілої смерті адвоката Хасрова Алікорді.

Прокурор Машхеда Хасан Хематіфар заявив у суботу, що Мохаммаді та брат Алікорді зробили “провокаційні зауваження” на поминальній службі адвоката, закликаючи присутніх “скандувати гасла, що порушують норми”, та “порушувати громадський порядок”.

Фонд Наргес підтвердив, що Мохаммаді зв'язалася зі своєю родиною пізно в неділю.

“Наргес Мохаммаді повідомила у дзвінку, що інтенсивність ударів була настільки сильною та повторюваною, що її двічі доставляли до відділення невідкладної допомоги лікарні... Її фізичний стан на момент дзвінка був поганим, і вона виглядала нездоровою”, – йдеться у дописі фонду на X.

Мохаммаді звільнили у грудні минулого року з тегеранської в'язниці Евін після призупинення її терміну ув'язнення для проходження лікування. Вона відбуває 13 років і дев'ять місяців за обвинуваченням у змові проти державної безпеки та у пропаганді проти уряду Ірану.

Її звинувачують у співпраці з ізраїльським урядом. Правозахисниця водночас повідомила про смертельні погрози від сил безпеки. Жінка планує подати офіційну скаргу на орган безпеки, який її затримав, та на насильницькі методи її арешту.

  • Мохаммаді продовжує свою активну діяльність, незважаючи на численні арешти та роки, проведені за ґратами. Вона, зокрема, підтримує загальнонаціональні протести, спричинені смертю Махси Аміні у 2022 році, які організовують жінки.
  • Правозахисниця отримала Нобелівську премію миру за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх.

